Лас-Вегас, США, , 08:38 — REGNUM Китайская компания Byton представила серийную версию внедорожника M-Byte с электрическим двигателем на выставке Consumer Electronics Show (CES 2020) в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Компания Byton была основана в 2017 году, концепт первого автомобиля был представлен на выставке CES 2018. На мероприятие 2020 года Byton привезла серийную версию электромобиля M-Byte, который должен появиться на улицах Китая летом 2020 года. Генеральный директор Byton Даниэль Кирхерт рассказал, что завод компании в Нанкине уже выпустил несколько десятков этих электромобилей.

Базовая версия M-Byte будет поддерживать второй уровень автономного вождения. Одной из главных особенностей электромобиля является футуристический дизайн и огромный 48-дюймовый экран на приборной панели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года концепт электромобиля от Byton был назван одним из самых ожидаемых кроссоверов с электрическим двигателем.