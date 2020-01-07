Лас-Вегас, США, , 07:57 — REGNUM Американская компания Qualcomm представила платформу Snapdragon Ride для беспилотных и частично автономных автомобилей на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES 2020) в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Reuters.

Компания Qualcomm является крупнейшим в мире поставщиком чипов для смартфонов. Она также поставляет решения для автомобилестроительной промышленности, включая модемные чипы, используемые для подключения бортовых компьютеров к сети интернет, и чипы для информационно-развлекательных систем.

Snapdragon Ride стала первой платформой от Qualcomm для систем автономного вождения. Старший вице-президент Qualcomm Патрик Литтл рассказал, что платформа является масштабируемой и может модифицироваться для автомобилей разных уровней автономности. Он отметил, что компания использовала опыт разработки мобильных процессоров для сокращения энергопотребления представленной системы, что будет особенно важным для электромобилей.

Компания планирует начать поставки платформы Snapdragon Ride автопроизводителям в первой половине 2020 года. Ожидается, что первые автомобили, оснащённые этой системой, появятся на рынке в 2023 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе стало известно, что японская компания Honda Motor начнёт поставки автомобилей с третьим уровнем автоматизации в середине 2020 года.

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