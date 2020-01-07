Вашингтон, , 07:31 — REGNUM Пакет спутников Starlink успешно развёрнут на низкой околоземной орбите 7 января, сообщает пресс-служба SpaceX.

Ракета-носитель Falcon 9 с пакетом из 60 спутников Starlink стартовала с площадки SpaceX на мысе Канаверал (штат Флорида, США) утром 7 января. Запуск прошёл в штатном режиме. Первая ступень частично многоразовой ракеты-носителя совершила посадку на плавучей платформе.

Частная американская компания SpaceX формирует группировку орбитальных спутников Starlink для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. К настоящему времени проведено три запуска ракет-носителей Falcon 9 с пакетами по 60 спутников Starlink. Планируется, что общее количество спутников этой группировки превысит 30 тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года операционный директор компании SpaceX Гвинн Шотвелл рассказала, что предоставление услуг связи с помощью спутников Starlink на территории США может быть начато в середине 2020 года. Для этого за первую половину года компания планирует провести от шести до восьми запусков пакетов спутников.

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