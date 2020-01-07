Вашингтон, , 06:07 — REGNUM На мысе Канаверал произведен запуск ракеты Falcon 9 с грузом из коммуникационных спутников Starlink. Трансляция события прошла на странице в Twitter компании SpaceX.

Falcon 9 доставит на орбиту 60 интернет-спутников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 января, спутниковая группировка Starlink разворачивается на орбите для широкополосного доступа к сети интернет. Количество спутников планируется довести до нескольких тысяч.

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