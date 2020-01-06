Лас-Вегас, США, , 23:03 — REGNUM Компания Bosch представит на выставке цифровой и бытовой техники Consumer Electronics Show (CES 2020) «умные очки» Light Drive, которые создают перед глазами пользователя информационную панель. Об этом сообщает New Atlas.

Как отмечают разработчики, очки весят 10 грамм и могут работать как на базе прозрачных стёкол, так и с оптическими линзами. Их особенность — микроэлектромеханический сканер для отражения света от линзы прямо на сетчатку, в результате чего возникает эффект дополненной реальности. Таким образом пользователь сможет увидеть перед собой изображения, сообщения с телефона, списки и навигационные подсказки, которые будут всегда находиться в фокусе и быть достаточной яркости.

Подчеркивается, что скорее всего Bosch продаст данную технологию какому-либо производителю очков. Ожидается, что устройство поступит в продажу в 2021 году.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что компания Tilt Five планирует выпустить улучшенную версию очков дополненной реальности для настольных игр.

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