Лас-Вегас, США, , 21:23 — REGNUM На ежегодной выставке цифровой и бытовой техники Consumer Electronics Show (CES 2020) компания Honda представит концепт автомобиля для новой молодёжи, которая ещё хочет сидеть за рулём, но которой уже лучше не доверять полноценное управление транспортным средством. Об этом сообщает New Atlas.

В компании считают, что через какое-то время появится поколение, представители которого никогда и не думали учиться вождению из-за повсеместного использования роботизированных машин, а те, кто уже умеют водить, никогда не откажутся от самостоятельного управления автомобилем.

Однако, в Honda считают, что новая разработка необходима для «промежуточного поколения», которое водить уже будет не способно, но хочет ощутить управление автомобилем.

Новый электромобиль Honda имеет рулевое колесо, но оно будет слушаться водителя, только если компьютер автомобиля сочтёт это действие рациональным. Если молодой человек заснёт за рулём, начнет делать сэлфи, или ещё каким-то образом себя скомпрометирует, машина без промедления примет управление на себя, отмечают разработчики.

Уточняется, что в машине отсутствуют педали. Если понадобится ускорить езду, то надо будет надавить на руль от себя, если медленнее, то потянуть к себе. Однако, если машина сочтёт, что эти действия нецелесообразны, то изменений в динамике не будет.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что компания Segway представит на выставке CES 2020 «транспортную капсулу» для перемещений в аэропорту, парках и торговых центрах.

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