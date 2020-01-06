Лас-Вегас, США, , 19:52 — REGNUM Компания Picnic из Сиэтла на ежегодной выставке цифровой и бытовой техники Consumer Electronics Show (CES 2020) в Лас-Вегасе представит свой роботизированный аппарат по сборке и выпечке пищевых продуктов. Об этом сообщает New Atlas.

На выставке каждый желающий сможет подкрепиться 12-дюймовой пиццей, изготавливаемой по 300 штук в час роботом от Picnic. Система является модульной, автономной, не занимает много места, может обучаться и также готовить булочки, лепёшки и другую выпечку.

Напомним, выставка Consumer Electronics Show (CES 2020) будет работать с 7 по 10 января 2020 года в Соединенных Штатах в Лас-Вегасе. Впервые выставка состоялась в 1967 году в Нью-Йорке.

Ежегодно International CES собирает специалистов со всего мира. В течение ее работы проходят встречи и обсуждения новых трендов в отрасли. В выставку принимают участие розничные торговцы, поставщики услуг, директора индустрии развлечений, предприниматели, инженеры, представители правительства и прессы более чем из 130 стран мира.

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