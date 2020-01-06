Вашингтон, , 19:26 — REGNUM Российская радиолокационная станция «Струна-1» является угрозой для самолетов-невидимок стран Североатлантического альянса, пишет американское издание National Interest.

Так, пишет издание, главным отличием данной системы заключается в том, что она является бистатической, то есть ресивер и трансмиттер находятся на расстоянии друг от друга. Это позволяет лучше противостоять воздушным суднам, оснащенным противорадарной защитой.

Всего же «Струна-1» может включать в себя до десяти пар башен с приемниками и передатчиками на расстоянии 50 км друг от друга.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным американского издания Foreign Policy, вооруженные силы США готовятся к «эпохе великодержавного соперничества», но слабо подготовлены к противостоянию с Россией и Китаем.

Так, пишет издание, Москва и Пекин создали мощные сети из ракет, радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы, что практически лишает американские силы возможности действовать в западной части Тихого океана и Восточной Европе.

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