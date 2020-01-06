Лас-Вегас, США, , 18:51 — REGNUM В преддверии открытия ежегодной выставки цифровой и бытовой техники Consumer Electronics Show (CES 2020) в Лас-Вегасе, которая пройдет с 7 по 10 января, назван лауреат премии за инновации в категории «носимые технологии», им стала итальянская фирма Wahu за разработку адаптивной подошвы для обуви. Об этом сообщает New Atlas.

Подошва оснащена подушками на пневмоприводах, управляемых микропроцессорами. Подошва сама меняет тип сцепления с дорогой в зависимости от характеристик дороги, подстраивается под анатомические особенности стопы и походку человека.

Управлять подошвой можно также с помощью приложения смартфона. Одной зарядки «умной подошвы» хватит на 24 часа. В компании Wahu надеются, что технологию захотят приобрести Reebok и Nike.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что компания Segway представит на выставке CES 2020 «транспортную капсулу» для перемещений в аэропорту, парках и торговых центрах.

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