Лас-Вегас, США, , 17:48 — REGNUM Компания Segway представит на ежегодной выставке цифровой и бытовой техники Consumer Electronics Show (CES 2020) в Лас-Вегасе «транспортную капсулу», напоминающую кресла ожиревших людей будущего из мультфильма «Wall-E». Об этом сообщает Business Insider.

Устройство Segway-Ninebot S-Pod представляет собой яйцевидное кресло с двумя колёсами на электродвигателе, способное развивать скорость до 36 км/ч. Аппарат является самобалансирующим гироскутером, однако, он не требует от пользователя делать наклоны в сторону, в которую он хочет поехать. Кресло оснащено панелью управления.

В Segway заявили, что вдохновлялись гиросферными аппаратами при создании S-Pod, но критики уже сравнили устройства компании с электрокреслами обленившихся людей будущего из мультфильма «Wall-E» от Disney-Pixar.

В Segway считают, что их электрокресла идеально подойдут для перемещений в аэропорту, парках и торговых центрах. Устройство планируется запустить в продажу в 2021 году.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что китайская компания Segway-Ninebot Group продемонстрировала полуавтономный скутер KickScooter T60, который может возвращаться к зарядным станциям без водителя.

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