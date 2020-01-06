Сан-Франциско, США, , 16:10 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung представит новые модели мобильных устройств 11 февраля на мероприятии в Сан-Франциско. Об этом сообщает Bloomberg.

В анонсе Samsung не указываются точные названия новых моделей, однако показанные изображения свидетельствуют о том, что в феврале будет представлен новый смартфон с гибким экраном и новое устройство серии Galaxy S.

«Samsung Electronics представит новые, инновационные устройства, которые определят развитие мобильных технологий на следующие десять лет», — отметили в Samsung.

Напомним, продажи первого смартфона Samsung с гибким экраном начались в сентябре 2019 года. Компания планировала выпустить это устройство ещё в апреле, однако запуск продаж был перенесён из-за выявленных дефектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 года компания Samsung представила новые смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite. В России эти устройства поступят в продажу в середине января.

Читайте ранее в этом сюжете: Samsung представила две новые модели смартфонов