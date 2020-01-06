Севастополь, , 15:28 — REGNUM В рамках второго этапа проекта научно-исследовательское судно «Пионер-М» будет оснащено системой автоматического управления, рассказал ТАСС проректор Севастопольского госуниверситета (СевГУ) по развитию, научной и инновационной деятельности Максим Евстигнеев.

Проект исследовательского судна «Пионер-М» был разработан сотрудниками СевГУ при участии коллег из Дальневосточного университета и МИФИ. Судно водоизмещением 82 тонны будет использоваться для анализа радиационной ситуации в Чёрном море.

Максим Евстигнеев рассказал, что в 2022—2023 годах «Пионер-М» будет оснащен оборудованием беспилотного управления, что позволит судно проводить простые операции в море без экипажа. Проректор отметил, что на этапе строительства судна предусмотрены технологические особенности, которые позже будут использованы для системы автономного управления.

«Создание безэкипажных судов — это один из так называемых рынков будущего… Безэкипажность позволит серьезно сэкономить компаниям при строительстве и эксплуатации судов: ведь системы жизнеобеспечения и обеспечение безопасности людей очень дорогостоящи», — объяснил Евстигнеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года заместитель ректора СевГУ по ядерной и радиационной безопасности Алексей Чуклин рассказал, что строительство судна «Пионер-М» будет завершено в 2020 году.