Токио, , 15:03 — REGNUM Японская компания Nintendo начнёт серийное производство новой игровой консоли серии Switch в первом квартале 2020 года. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, новая игровая консоль серии Switch будет представлена в середине 2020 года. В связи с успешными продажами предыдущей консоли этой серии — Switch Lite — производство приставки следующего поколения будет начато раньше, чем обычно.

Портативная игровая приставка Switch Lite была представлена в сентябре 2019 года. Эта консоль стала портативной версией флагманской модели Nintendo Switch, отличающейся упрощённым функционалом и более низкой ценой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года президент Nintendo Шунтаро Фурукава рассказал, что компании потребовалось чуть больше года, чтобы поставить 22 млн приставок Switch.