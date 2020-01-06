Вашингтон, , 14:55 — REGNUM Интернет браузер Edge от компании Microsoft за 2019 год существенно сократил отставание по популярности от ближайшего конкурента — Mozilla Firefox. Об этом сообщает Softpedia.

По данным исследовательской компании NetMarketShare, в декабре 2019 года самым популярным интернет-браузером для персональных компьютер остался Chrome от компании Google. Этот браузер использовался на 66,59% компьютеров, что делает его безоговорочным лидером. Вторым по популярности является браузер Firefox от компании Mozilla (8,22%), третьим — Edge от Microsoft (6,47%). Доля более старого бразуера от Microsoft — Internet Explorer — составляет до 5,77%.

Отмечается, что отставание Edge от Mozilla существенно сократилось по сравнению с декабрём 2018 года. Тогда браузер от Firefox использовался на 9,58% устройств, а браузер от Microsoft — на 4,09%. Ожидается, что Edge сможет обойти по популярности Firefox в первые месяцы 2020 года, когда Microsoft выпустит обновлённую версию браузера на движке Chromium.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января Microsoft представит новую версию браузера Edge. Компания решила отказаться от развития собственного движка EdgeHTML и переведёт Edge на базу движка с открытым кодом Chromium, на базе которого разработаны браузеры Google Chrome, Opera и «Яндекс.Браузер».

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