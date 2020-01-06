Пекин, , 13:47 — REGNUM Менеджер по глобальным продуктам Xiaomi Аби Го рассказала о плане действий китайской компании в случае введения американских санкций в интервью изданию Xataka.

Представителя Xiaomi спросили об отношении к санкциям правительства США в отношении китайской компании Huawei, что является угрозой и для других производителей из Китая. Аби Го ответила, что компания следит за ситуацией, однако пока не видит распространения этого конфликта. Она добавила, что Xiaomi активно использует продукты американских компаний, включая чипы Qualcomm и программное обеспечение Google.

«В любом случае, если в будущем что-то случится, то у нас есть «план Б». Мы много инвестируем в нескольких производителей полупроводников в Китае, но мы считаем, что наша бизнес-стратегия не должна быть обусловлена решениями, принятыми политиками. Пока что мы решили интегрировать лучшие компоненты в наши продукты, и мы продолжим делать это в будущем», — подытожила представитель Xiaomi.

Напомним, в мае 2019 года министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei в «чёрный список». Это решение ограничило сотрудничество Huawei с американскими компаниями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года министерство торговли США начало выдачу лицензий американским производителям на экспорт комплектующих китайской компании Huawei. Такие лицензии получили несколько крупных компаний, включая Microsoft и Micron.