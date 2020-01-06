Вашингтон, , 13:38 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа оказывала давление на правительство Нидерландов с целью срыва поставок оборудования для микроэлектронной промышленности китайским компаниям. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

В 2018 году правительство Нидерландов выдало местной компании ASML лицензию на продажу передового оборудовании для полупроводникового производства клиенту из Китая. Речь идёт об установках для производства полупроводниковых интегральных схем с использованием фотолитография в глубоком ультрафиолете (EUV).

По данным издания, после этого официальные лица США провели не менее четырёх раундов переговоров с представителями правительства Нидерландов с целью блокирования этой сделки. Сообщается, что Чарльз Купперман, являющийся тогда заместителем советника США по национальной безопасности при президенте Дональде Трампе, представил доклад о потенциальной угрозе передачи этих технологий Китаю премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.

После этого правительство Нидерландов решило не продлевать экспортную лицензию ASML, заблокировав поставку в Китай оборудования стоимостью $150 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года стало известно, что китайская компания Huawei готовится к выпуску новых мобильных процессоров, с использованием технологии EUV.