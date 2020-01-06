Пекин, , 12:48 — REGNUM Разработчика бенчмарка (программы для тестирования производительности) MasterLu сравнили производительность пользовательских интерфейсов для Android-смартфонов от различных производителей из Китая. Об этом сообщает GizChina.

Самой производительной оболочкой начала 2020 года была признана Hydrogen OS, использующаяся на смартфонах компании OnePlus. Второй по производительности признана оболочка Joy UI компании Black Shark (подразделение Xiaomi, специализирующееся на игровых смартфонах), третьей — Nubia UI от подразделения Nubia компании ZTE.

Также в десятку самых производительных оболочек вошли EMUI, Smartisan OS, ColorOS, FunTouch, MIUI, Flyme и One UI.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в Huawei представили график обновления устройств до EMUI 10.

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