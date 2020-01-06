Пекин, , 11:08 — REGNUM Разработчики бенчмарка (программы для тестирования производительности устройств) Master Lu представили список самых производительных смартфонов, выпущенных в 2019 году. Об этом сообщает MyDrivers.

Лучшие результаты в тесте производительности показал игровой смартфон Red Devils 3S от компании Nubia. Вторую строчку занял Black Shark 2 от Xiaomi, третью — X2 Pro от производителя Realme.

Также в десятку самых производительных смартфонов вошли Oppo Reno Ace, Samsung Galaxy Fold, Vivo iQOO Pro 5G, OnePlus 7T Pro, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G и Huawei Mate Pro 5G.

Все смартфоны из этого списка оснащены одним из трёх процессоров: Snapdragon 855 Plus и Snapdragon 855 от Qualcomm или Kirin 990 5G от HiSilicon (дочерняя компания Huawei).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе портал CNET назвал лучшим Android-смартфоном 2019 года Samsung Galaxy Note 10 Plus.

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