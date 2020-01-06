Лас-Вегас, США, , 10:09 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung представила телевизор с вертикальной ориентацией экрана Sero перед открытием технологической выставки Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает пресс-служба Samsung.

В пресс-службе южнокорейской компании отметили, что большая часть молодых людей привыкла к восприятию информации с вертикально ориентированных экранов смартфонов и других мобильных устройств. Под этот формат оптимизированы и многие приложения, такие как Instagram и Snapchat.

Новый телевизор оснащён технологией беспроводной передачи данных NFC, что позволяет одним нажатием вывести на него отображение экрана мобильного устройства. При этом телевизор может быть установлен и в альбомном формате.

«Технология ориентации дисплея Sero легко соединяется с мобильными устройствами пользователей для отображения контента в традиционных горизонтальных форматах, а также в вертикальных форматах, предназначенных для мобильного использования. Потребители могут рассчитывать на получение разнообразного контента, включая социальные сети, YouTube и другие персональные видео, в любой ориентации экрана, отражающей их мобильное устройство», — отметили в Samsung.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года эксперты рассказали, что одной из основных тем выставки потребительской электроники CES 2020 станут телевизоры с дисплеями, изготовленными по технологии Micro LED и поддерживающие разрешение 8K.