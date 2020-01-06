Лас-Вегас, США, , 09:20 — REGNUM Стартап из Нью-Йорка Waverly Labs представил беспроводные наушники с функцией переводчика в режиме реального времени перед открытием выставки потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает TechCrunch.

Устройство Ambassador выполнено в виде беспроводных наушников, которые могут использоваться для общения на разных языках в режиме реального времени. Для этого наушники оснащены не только динамиками, но и микрофонами. Устройство считывает речь, переводит на указанный язык и воспроизводит с помощью динамика. Распознавание аудиозаписи и перевод осуществляется с помощью специального программного обеспечения, устанавливаемого на смартфон.

Переводчик в режиме реального времени, поддерживающий более 20 языков, поступит в продажу в апреле 2020 года. Стоимость устройства составит около $200.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 января на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе южнокорейская компания Samsung представит приложение, позволяющее использовать любую ровную поверхность в качестве клавиатуры с помощью фронтальной камеры смартфона.