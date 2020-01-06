Пекин, , 08:05 — REGNUM Первый спутник Китая, собранный на базе новой платформы DFH-5, выведен на рабочую геосинхронную орбиту. Об этом сообщает China Daily.

Спутник «Шицзянь-20» был запущен в конце декабря. 5 января космический аппарат выведен на рабочую орбиту. Главный разработчик спутника Ли Фэн рассказал, что этот запуск подтвердил надёжность всех ключевых решений спутниковой платформы DFH-5.

Спутниковая платформа DFH-5 отличается от платформы предыдущего поколения увеличенным весом, мощностью и сроком службы. Планируется, что спутники на базе этой платформы будут запускаться в течение следующих 20 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря спутник «Шицзянь-20» был запущен с космодрома «Вэньчан» в китайской провинции Хайнань. Этот запуск позволил испытать не только спутниковую платформу, но и ракету-носитель тяжёлого класса «Чанчжэн-5», используемую для выведения космического аппарата на околоземную орбиту.