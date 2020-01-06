Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Отстыковка грузового космического корабля Dragon от американского модуля Международной космической станции перенесена на 7 января. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Ранее отделение грузового корабля от орбитальной станции планировалось на 5 января. Операция перенесена из-за неблагоприятных погодных условий в зоне приводнения.

Планируется, что корабль Dragon совершит посадку в Тихом океане к юго-западу недалеко от прибережного города Лонг-Бич (штат Калифорния, США). Dragon вернёт на Землю материалы для научных экспериментов, а также неисправный блок заряда-разряда батареи (BCDU), который был демонтирован со внешней стороны станции в октябре 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2019 года космический корабль Dragon был запущен со стартовой площадки NASA на мысе Канаверал. 8 декабря грузовой корабль был состыкован с модулем американского сегмента МКС Harmony.

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