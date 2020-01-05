Москва, , 17:05 — REGNUM К 2024 году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России планируется на 100% оснастить современными ракетными комплексами. Об этом 5 января сообщается на официальном сайте министерства обороны РФ.

«В 2019 году доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН доведена до 76%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент темпы производства новейшего вооружения полностью обеспечивают нужды РВСН, основной задачей которых является стратегическое ядерное сдерживание.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские РВСН получат ракеты «Сармат» с гиперзвуковыми боевыми блоками. Российский межконтинентальный ракетный комплекс РС-28 «Сармат» будет оснащаться не только существующими типами боевых блоков, но перспективными, в том числе гиперзвуковыми блоками нового поколения.

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