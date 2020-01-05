Москва, , 16:40 — REGNUM В распоряжение ВВС России в 2020 году поступят шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС, оснащенные новейшими комплексами радиоэлектронной борьбы и авионикой. Об этом 5 января сообщил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

«В 2020 году дальняя авиация пополнится шестью модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95МС», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Отмечается, что новейшее оборудование обладает улучшенными точностными характеристиками по поражению целей бомбами, крылатыми и управляемыми ракетами.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что в октябре и ноябре 2019 года два стратегических российских ракетоносца Ту-95МС совершили плановые полеты над нейтральными водами Японского, Жёлтого и Восточно-Китайского морей. На отдельных этапах маршрута экипажи российских самолетов также сопровождали истребители Южной Кореи и Японии.

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