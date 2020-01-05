Вашингтон, , 15:51 — REGNUM Количество запусков ракет космического назначения частной американской компании SpaceX в 2019 году сократилось почти на 40%. Об этом сообщает SpaceNews.

По данным издания, за 2018 год компания SpaceX провела 21 запуск ракеты космического назначения, тогда как за 2019 год было проведено только 13 запусков. Ранее главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл объяснила, что сокращение запусков связано не с внутренними проблемами компании, а с упадком на рынке коммерческих спутников связи.

В 2020 году в компании планируют существенно нарастить количество запусков. Этому должно помочь развёртывание собственной спутниковой группировки Starlink, которая будет использоваться для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. В SpaceX рассчитывают провести до 24 запусков ракет-носителей Falcon 9 со спутниками Starlink в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 6 января назначен первый запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пакетом из 60 спутников группировки Starlink.

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