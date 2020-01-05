Пекин, , 15:28 — REGNUM Компания из Китая BOE Technology начнёт поставки диспелеев на огранических светодиодах (OLED) американской компании Apple в 2021 году. Об этом сообщает China Daily со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, в 2021 году BOE поставит 45 млн OLED-дисплеев для смартфонов iPhone. Это позволит китайской компании обойти LG и стать вторым вторым поставщиком OLED-дисплеев для Apple.

Отмечается, что сотрудничество с BOE позволит Apple уменьшить зависимость от южнокорейской компании Samsung, являющейся основным поставщиком дисплеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года стало известно, что Южнокорейская компания LG Electronics закупит часть OLED-дисплеев не у дочерней компании LG Display, а у китайского производителя BOE Technology.

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