Вашингтон, 5 января 2020, 14:06 — REGNUM Список основных видеоигр, релиз которых запланирован на первую половину 2020 года, представило издание Business Insider.
Самыми ожидаемыми видеоиграми названы следующие:
- Final Fantasy VII Remake. Оригинальная Final Fantasy VII, вышедшая для приставки PlayStation в 1997 году, стала одной из самых удачных видеоигр этой серии. Переработанное издание для приставки PlayStation 4 будет выпущено 3 марта.
- Watch Dogs Legion. Продолжение серии Watch Dogs в жанре боевика с открытым миром также выйдет в марте на консолях Xbox One, PlayStation 4 и персональных компьютерах.
- Doom Eternal. Эта игра является продолжением шутеров Doom и прямым сиквелом игры Doom 2016 года. Релиз на Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, ПК и в сервисе Google Stadia назначен на 20 марта.
- Animal Crossing: New Horizons. В 2020 году компания Nintendo выпустит продолжение серии Animal Crossing для приставки Nintendo Switch.
- Resident Evil 3. Ремейк Resident Evil 2, выпущенный в январе 2019 года, оказался популярным, поэтому в 2020 году компания Capcom выпустит переработанное издание следующей игры этой серии на платформах Xbox One, PlayStation 4 и ПК.
- Cyberpunk 2077. Видеоигра в жанре Action/RPG, созданная на базе одноимённой настольной игры, будет выпущена в апреле 2019 год для ПК и приставок Xbox One и PlayStation.
- Marvel's Avengers. На фоне успехов фильмов вселенной Marvel в мае 2020 года будет выпущена видеоигра с участием супергероев на ПК, приставках PlayStation 4, Xbox One и для сервиса Google Stadia.
- The Last of Us: Part II. Вторая видеоигра этой серии будет выпущена в мае эксклюзивно для приставок PlayStation 4.
- Ghost of Tsushima. Видеоигра от разработчиков популярной серии Infamous выйдет летом 2020 года на игровых консолях PlayStation 4.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, лучшей видеоигрой 2019 года по версии The Game Awards была признана Sekiro: Shadows Die Twice.
Читайте ранее в этом сюжете: Sekiro: Shadows Die Twice признана видеоигрой года