Вашингтон, , 12:50 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками группировки Starlink со стартовой площадки компании SpaceX на мысе Канаверал назначен на 6 января. Об этом сообщает пресс-служба SpaceX.

В SpaceX рассказали об успешном завершении предстартовых испытаний, отметив, что предстоящий запуск станет уже четвёртым для первой ступени частично многоразовой ракеты Faclon 9.

Напомним, компания SpaceX разворачивает спутниковую группировку Starlink для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. Запуски этих спутников проводятся пакетами по 60 аппаратов. Первый пакет был запущен в мае 2019 года, второй — в ноябре. Планируется, что общее количество спутников этой группировки будет доведено до нескольких тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года главный операционный директор компании SpaceX Гвинн Шотвелл рассказала, что один из спутников Starlink для предстоящего запуска будет обработан специальным покрытием, делающим его менее заметным на ночном небе. Если опыт окажется удачным, то SpaceX будет обрабатывать так все последующие спутники для того, чтобы они не мешали астрономическим наблюдениям.

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