Нью-Дели, , 11:34 — REGNUM Индийская организация космических исследований ISRO и китайская компания Xiaomi ведут переговоры об оснащении смартфонов последней чипами с поддержкой индийской системы спутниковой навигации. Об этом сообщает Press Trust of India.

По данным издания, переговоры ISRO и Xiaomi находятся на продвинутой стадии. Планируется, что смартфоны китайской компании будут оснащаться чипами связи американского производителя Qualcomm, поддерживающими индийскую систему спутниковой навигации NaVIC. Соответствующее соглашение между Qualcomm и ISRO было достигнуто ранее.

Напомним, создание индийской региональной спутниковой навигационной системы NaVIC (также известной как IRNSS) было начато в 2013 году. Восьмой спутник, завершивший формирование этой группировки, был запущен в августе 2017 года. В зоне покрытия NaVIC находится Индия и приграничные территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года глава суббренда Xiaomi Redmi Лу Вейбинг заявил, что китайская компания рассчитывает занять до 50% доли рынка смартфонов в Индии.