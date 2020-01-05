Вашингтон, , 10:52 — REGNUM В декабре 2019 года под управлением операционной системы Windows 7 работало 26,6% всех персональных компьютеров в мире. Об этом сообщает Softpedia со ссылкой на данные аналитической компании NetMarketShare.

По оценкам экспертов, в январе 2019 года под управлением Windows 7 работало 37,2% персональных компьютеров по всему миру, а под управлением Windows 10 — 40,9%. Из-за скорого прекращения поддержки более старой версии к декабрю 2019 года доля Windows 10 выросла до рекордного значения 54,6%, а доля Windows 7 снизилась до 26,6%.

Все остальные операционные системы для персональных компьютеров сильно уступают в распространённости этим версиям. Так, в декабре 2019 года под управлением Windows 8.1 работало 3,63% устройств, а под управлением macOS 10.14 — 3,5%.

Напомним, с 14 января 2020 года компания Microsoft прекратит выпуск обновлений безопасности для операционной системы Windows 7.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в Microsoft объяснили, что прекращение поддержки Windows 7 поможет специалистам компании сосредоточиться на доработке Windows 10.

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