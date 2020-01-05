Москва, , 09:30 — REGNUM Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, разрешающее использование космических систем и комплексов военного назначения для обеспечения запусков спутников британской компании OneWeb. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В распоряжении разрешается использование военных объектов Минобороны России, а также привлечение личного состава воинских частей для обеспечения коммерческих запусков спутников OneWeb с космодромов «Байконур» и «Восточный».

Напомним, контракт Роскосмоса и британской компании OneWeb предусматривает проведение 21 запуска с использованием российских ракет-носителей «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» для выведения на орбиту телекоммуникационных спутников. Компания OneWeb планирует использоваться одноимённую орбитальную группировку для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в компании «Главкосмос» (входит в Роскосмос) рассказали о переносе запуска спутников OneWeb с космодрома «Байконур». Запуск был перенесён на 30 января 2020 года по инициативе заказчика.