Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Федеральная комиссия по связи США (FCC) до 3 февраля примет комментарии и возражения заинтересованных сторон в связи с решением о запрете на использование государственных субсидий для закупок оборудования китайских компаний Huawei и ZTE. Об этом сообщает Reuters.

В ноябре 2019 года в FCC приняли решение, запрещающее использовать субсидии из государственного фонда Universal Service Fund для приобретения оборудования, представляющего угрозу национальной безопасности США. В список поставщиков такого оборудования были включены китайские производители Huawei и ZTE.

Сбор комментариев об этом решении открыт до 3 февраля, после чего в FCC примут окончательное решение о списке потенциально опасных компаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года стало известно, что компания Huawei планирует оспорить решение FCC в суде.