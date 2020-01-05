Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Первый испытательный запуск прототипа космического корабля Starship в новой модификации запланирован на март или апрель 2020 года, заявил основатель компании SpaceX Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter.

Маск рассказал, что специалисты SpaceX внесли изменения в конструкцию разрабатываемого корабля Starship после неудачного испытания в ноябре 2019 года. Строительство первого прототипа в модификации SN начато на площадке SpaceX в Техасе.

«Первый запуск возможен через два или три месяца», — отметил Маск.

Основатель SpaceX также рассказал об изменении стратегии разработки космического корабля. Ранее параллельная работа над разными прототипами велась на двух площадках SpaceX — в Техасе и на мысе Канаверал (штат Флорида). Маск отметил, что сейчас площадка во Флориде сосредоточена на запусках ракет-носителей Falcon и кораблей Dragon, а подразделение в Техасе продолжит работу над прототипом Starship.

Напомним, компания SpaceX разрабатывает корабль Starship и сверхтяжёлую ракету-носитель Super Heavy для полётов за пределы околоземной орбиты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября 2019 года в ходе испытаний на полигоне SpaceX в штате Техас взорвался прототип корабля Starship в модификации Mk1.