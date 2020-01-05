Токио, , 08:03 — REGNUM Компания Honda Motor первой из японских автопроизводителей начнёт поставки автомобилей с третьим уровнем автоматизации. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, первые автомобили Honda с третьим уровнем автоматизации будут выпущены на рынок в середине 2020 года. Отмечается, что к началу года такие автомобили в Японию поставляет только немецкая компания Audi AG.

Напомним, общепринятая классификация степени автоматизации автомобилей предусматривает шесть уровней автономности. В нулевой уровень включаются неавтоматизированные автомобили, в пятый — полностью автоматизированный транспорт, не требующий присутствия человека.

При переходе со второго уровня автоматизации на третий водитель освобождается от необходимости немедленной реакции в случае возникновения экстренной ситуации, однако он всё ещё непрерывно должен находиться за рулём.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года японские компании Suzuki, Mazda, Subaru Corp, Isuzu Motors и Toyota договорились о совместном инвестировании в предприятие Monet, занимающееся разработкой технологий автономного вождения.