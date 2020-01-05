Токио, , 07:35 — REGNUM Глава американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн предложил японскому правительству присоединиться к космической программе «Артемида», предусматривающей высадку астронавтов на Луну. Об этом сообщает Mainichi Shimbun.

Возможность участия Японии в американском лунном проекте начала обсуждаться весной 2019 года. В частности, в мае премьер-министр Японии Синдзо Абэ на полях встречи с президентом США Дональдом Трампом объявил о готовности к сотрудничеству в рамках этого проекта.

По данным издания, это обсуждение было продолжено на неофициальной встрече главы NASA Джима Брайденстайна с рядом представителей японской аэрокосмической отрасли. Тогда же было озвучено предложение о совместной высадке астронавтов на Луну во второй половине 2020-х годов.

Напомним, проект NASA «Артемида» предусматривает создание окололунной орбитальной платформы, высадку астронавтов (около 2024 года) и создание обитаемой станции на Луне (после 2028 года).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в NASA представили планы на 2020 год, предусматривающие испытание двигателей первой ступени ракеты-носителя Space Launch System, которая будет использоваться для лунных миссий.

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