Сеул, , 20:40 — REGNUM На международной выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе Samsung представит новое приложение, которое может превратить любую ровную поверхность в клавиатуру. Об этом сообщает пресс-служба южнокорейского концерна.

На выставке CES-2020, которая пройдёт с 7 по 10 января 2020 года, состоится представление технологии Samsung SelfieType. Приложение использует фронтальную камеру смартфона, расположенного вертикально. Камера отслеживает прикосновения пальцев к поверхности, преобразуя их в символы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, крупные чиновники администрации президента США Дональда Трампа, включая глав трёх министерств, примут участие в работе выставки электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020.

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