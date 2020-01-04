Москва, , 14:31 — REGNUM С помощью российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) были обнаружены все пуски баллистических ракет и ракет космического назначения в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Космические войска воздушно-космических сил России в 2019 году засекли в зоне своей ответственности более 70 пусков иностранных и отечественных ракет.

В пресс-службы Минобороны РФ отметили, что в 2019 году был модернизирован пункт управления космического эшелона СПРН. Также были продолжены лётно-конструкторские испытания спутников единой космической системы «Купол», которая позволит повысить оперативность обнаружения пусков баллистических ракет.

Напомним, космическая система обнаружения «Купол» заменила спутниковую группировку предупреждения о ракетном нападении «Око». В настоящее время система «Купол» включает три спутника, к 2022 году в состав этой группировки будет введено ещё девять космических аппаратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года с околоземной орбиты был выведен спутник военного назначения «Космос-2422», входивший в группировку «Око».

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