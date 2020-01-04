Лас-Вегас, США, , 14:27 — REGNUM Китайская компания OnePlus представит прототип смартфона Concept One на выставке электроники CES, которая откроется в Лас-Вегасе 7 января. Об этом сообщает Wired.

Соучредитель OnePlus Пит Лау рассказал, что концепт нового смартфона был разработан совместно с британской компанией McLaren. Объектив камеры на задней панели смартфона размещён за специальным стеклом, которое изменяет степень прозрачности при активации камеры.

Лау объяснил, что подобные технологии применяются при изготовлении стёкол для авиационной техники, однако при стандартных методах изготовления электрохромных стёкол они получаются довольно толстыми. Он отметил, что специалистам OnePlus и McLaren удалось уменьшить толщину стекла до одной десятой миллиметра.

Ещё одной проблемой стала скорость изменения прозрачности. Обычное электрохромное стекло, например, установленное на лайнерах Boeing 787 Dreamliner, изменяет прозрачность за несколько секунд, что будет неудобно при использовании смартфона. В смартфоне Concept One инженерам на переключение режимов стекла над камерой уходит менее секунды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британское издание The Guardian назвало смартфон OnePlus 7 Pro лучшей моделью 2019 года.