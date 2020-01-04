Пекин, , 13:05 — REGNUM Китайская компания Xiaomi инвестирует более 50 млрд юаней ($7,18) в исследования и разработки в течение следующих пяти лет. Об этом сообщает Business Insider.

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал, что приоритетными направлениями для компании в ближайшие годы станут технологии мобильной связи пятого поколения 5G, искусственный интеллект и устройства интернета вещей.

Издание отмечает, что эти инвестиции должны помочь Xiaomi компенсировать снижение доходов на стагнирующем рынке смартфонов за счёт роста поставок потребительской электроники. В 2019 году доход от поставок смартфонов составил около 60% от общего дохода Xiaomi, но этот показатель на 10% меньше, чем годом ранее.

Подразделение бытовой электроники и интернета вещей является самым быстрорастущим бизнесом Xiaomi. Компания уже производит носимые устройства, телевизоры Smart TV, а также бытовую технику с электронными датчиками, включая холодильники и стиральные машины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в России стартовали продажи первых телевизоров Smart TV от китайской компании Xiaomi.