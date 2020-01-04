Вашингтон, , 12:15 — REGNUM Американское аэрокосмическое агентство NASA в 2020 году отправит автоматическую миссию на Марс и начнёт подготовку к пилотируемой миссии на Луну. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Среди основных проектов 2020 года в американском аэрокосмическом агентстве выделили следующие:

Международная космическая станция. Астронавты NASA продолжат работу в составе экспедиции МКС, проводя эксперименты, которые помогут в дальнейшем освоении космоса. На 2020 года запланированы первые пилотируемые полёты космических кораблей, разрабатываемых компаниями Boeing и SpaceX.

«Артемида». Лунная программа NASA предусматривает запуск пилотируемой миссии в 2024 году. В 2020 году NASA рассчитывает испытать двигатели первой ступени ракеты-носителя комплекса Space Launch System, разрабатываемого для пилотируемых экспедиций к Луне и Марсу. Также на этот год запланировано несколько автоматических миссий, которые помогут подготовиться к высадке астронавтов.

Марс и далее. В первой половине 2020 года межпланетная станция OSIRIS-REx должна произвести забор грунта с поверхности астероида Бенну, а на июль запланирован запуск марсохода в рамках миссии «Марс-2020».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Роскосмосе рассказали об основных российских проектах в космосе, запланированных на 2020 год.

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