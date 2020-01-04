Ухань, Китай, , 11:17 — REGNUM Китайская компания Huawei открыла в городе Ухань первый магазин розничной торговли без продавцов. Об этом сообщает GizChina.

Обслуживанием клиентов в недавно открытом магазине Smart Huawei занимается робототехническая система. Покупатели заказывают товар с помощью сенсорной панели (пока ассортимент в этом магазине ограничен смартфонами и аксессуарами к ним), после чего передвижные электронные манипуляторы производят выдачу товара.

Первый магазин в формате Smart работает круглосуточно, если он окажется достаточно популярным, то Huawei откроет в Китае ещё несколько таких магазинов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году выручка Huawei составила около $121,72 млрд, что является рекордным результатом для компании.

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