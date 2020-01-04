Москва, , 10:34 — REGNUM Спутник «Глонасс-М» №759 введен в состав глобальной навигационной системы ГЛОНСС 3 января. Об этом сообщает Центр управления системой ГЛОНАСС.

Космический аппарат «Глонасс-М» №759 был запущен с космодрома «Плесецк» с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» 11 декабря 2019 года. Спутник начал использоваться по целевому назначению 3 января в 11:00 по московскому времени. «Глонасс-М» №759 заменил в составе орбитальной группировки спутник с истекшим сроком эксплуатации, запущенный в 2010 году.

Согласно данным Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш, по состоянию на 4 января в состав орбитальной группировки ГЛОНАСС входит 28 космических аппаратов. 23 спутника используются по целевому назначению, один аппарат переведён в орбитальный резерв, ещё один — находится на этапе лётных испытаний. Три спутника временно выведены на техобслуживание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» стал первым после ремонта для стартового комплекса №3 на 43 площадке космодрома «Плесецк». Запуски с этого комплекса были приостановлены в октябре 2002 года после аварии при запуске ракеты «Союз-У».

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