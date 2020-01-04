Вашингтон, , 10:07 — REGNUM В последнем квартале 2019 года компания ByteDance заработала на приложении TikTok около $50 млн. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на компании Apptopia.

По оценкам специализирующейся на рынке мобильных приложений компании Apptopia, в четвёртом квартале 2019 года доход от приложения TikTok оказался на 310% выше, чем за аналогичный период 2018 года.

Издание отмечает, что этому способствовал резкий рост популярности приложения в США. TikTok оказался настолько распространён, что некоторые американские политики заявили о его потенциальной опасности из-за возможных связей компании-разработчика ByteDance с правительством Китая. Это привело к тому, что правительство США начало проверку безопасности приложения, а его использование было запрещено американским военнослужащим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года был представлен рейтинг мобильных приложений с наибольшим количеством загрузок с 2010 года. Приложение TikTok вошло в десятку самых популярных — оно было загружено на мобильные устройства около 1,3 млрд раз.

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