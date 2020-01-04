Москва, , 09:57 — REGNUM В 2021 году российские воздушно-десантные войска будут перевооружены на новую систему связи и управления. Об этом сегодня, 4 января, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

«Перевооружение соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск на новую систему связи и управления планируется с 2021 года», — сказано в сообщении российского военного ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ВДВ сейчас завершается разработка новой системы связи и управления на базе различных шасси, в частности, гусеничном БТР-МДМ, колесном Камаз-63 968, а также боевой машины десанта БМД-4М.

Ожидается, что новая система связи и управления сократит время связи в два раза и в полтора раза повысит устойчивость каналов коммуникации.

Разработкой новой системы связи и управления для ВДВ занимается Научно-исследовательский институт систем связи и управления.