Вашингтон, , 09:24 — REGNUM Американская компания Tesla за 2019 год поставила 367,5 тысяч электромобилей, что на 50% больше показателя предыдущего года. Об этом сообщает TechCrunch.

Издание отмечает, что 2019 год начался неудачно для производителя электромобилей из США — за первый квартал года компания Tesla поставила всего 63 тысячи электромобилей. Позже поставки начали расти, во втором квартале было реализовано 95,2 тысячи электромобилей, в третьем — 97 тысяч. Последний квартал 2019 года оказался наиболее удачным для Tesla — за этот период было поставлено около 112 тысяч электромобилей.

Напомним, в декабре 2019 года Tesla запустила первый завод по производству электромобилей за пределами США. Планируется, что завод Tesla в Шанхае будет выпускать до 250 тысяч электромобилей в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам третьего квартала 2019 года компания Tesla обошла китайского производителя BYD по общему объёму поставленных электромобилей и вышла на первое место среди всех автопроизводителей по этому показателю.

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