Пекин, , 08:37 — REGNUM Технологические гиганты из Китая не примут участие в выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020, которая откроется 7 января в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Ожидается, что выставку электроники в Лас-Вегасе посетит около 170 тысяч людей. В ходе четырёхдневного мероприятия производители потребительской электроники со всего мира представят готовые решения и концепты разрабатываемых устройств.

В этом году общая выставочная площадь, зарезервированная компаниями из Китая, меньше, чем в 2019 году. Участие в выставке примут некоторые небольшие компании, но технологические гиганты, включая Baidu, Alibaba и Tencent, проигнорируют CES.

Это связано с продолжением торговых споров между США и Китаем, а также с внесением правительством США в «чёрный список» компании Huawei и нескольких китайских стартапов по искусственному интеллекту. Издание отмечает, что часть китайских компаний также отказалась от участия в CES из-за проблем с получением документов, требуемых для въезда в США. С отказом в получении виз столкнулись некоторые китайские специалисты в сфере полупроводникового производства и технологий искусственного интеллекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты ожидают, что главными темами выставки CES 2020 станут беспилотные автомобили, устройства умного дома и интернета вещей, а также 8K-телевизоры.

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