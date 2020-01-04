Вашингтон, , 08:07 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа ужесточила правила экспорта некоторого программного обеспечения, используемого в сфере технологий искусственного интеллекта. 4 января об этом сообщает Reuters.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу 6 января, компании, экспортирующие определённые типы программного обеспечения, должны будут получить соответствующую лицензию от государственного регулятора. Исключение сделано только для экспорта таких программ компаниям из Канады.

Речь идёт о программном обеспечении для пространственного позиционирования, которое может использоваться автоматическими системами с искусственным интеллектом, включая гражданские и военные беспилотники. Эксперты отмечают, что эти ограничения направлены, в первую очередь, против Китая.

«Они хотят помешать китайским компаниям разрабатывать более совершенные продукты искусственного интеллекта, которые могут помочь их вооруженным силам», — объяснил эксперт по технологиям из Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Джеймс Льюис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан рассказал, что сотрудничество в области искусственного интеллекта станет одним из приоритетных направлений в рамках российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества в 2020 и 2021 годах.