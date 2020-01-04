Москва, , 08:07 — REGNUM Предстоящее прекращение поддержки Windows 7 позволит компании сосредоточить силы на более современной операционной системе Windows 10, рассказали представители Microsoft в России 4 января РИА Новости.

В Microsoft напомнили, что операционная система Windows 7 была разработана более десяти лет назад и уже не может отвечать современным требованиям безопасности. При разработке Windows 10 проблемам кибербезопасности уделялось особое внимание, поэтому система должна эффективно защищать от усложнившихся киберугроз.

«Именно на доработке и актуализации Windows 10 и сосредоточит свои силы Microsoft», — подчеркнули в компании.

Напомним, поддержка операционной системы Windows 7 будет прекращена 14 января 2020 года. Пользователи смогут продолжить работать с устройствами под управлением системы этой версии, однако Microsoft не будет выпускать для неё обновления безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на третий квартал 2019 года каждый четвёртый персональный компьютер в мире работал под управлением Windows 7.

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