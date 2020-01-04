Москва, , 06:27 — REGNUM Оснащение Воздушно-десантных войск (ВДВ) системами связи нового поколения начнётся в 2021 году, сообщает 5 января Министерство обороны РФ.

Минобороны заявило, что перевооружение ВДВ новой системой связи и управления запланировано со следующего года. На данный момент завершается разработка перспективного комплекса средств связи и автоматизированного управления на базе БТР-МДМ, а также «КамАЗ-63 968» и БМД-4М.

Перевооружение на новейшую технику сократит время поступления информации на всех уровнях принятия решения более чем вдвое, повысит живучесть, помехоустойчивость и надежность связи и управления более чем на 50%.

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