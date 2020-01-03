Вашингтон, , 15:15 — REGNUM Совокупные расходы на программное и аппаратное обеспечение робототехнических систем, включая беспилотные летательные аппараты, в 2020 году вырастут на 17,1% по сравнению с 2019 годом. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании IDC.

По оценкам экспертов IDC, в ближайшие годы совокупные расходы на робототехнические системы будут расти со средней скоростью около 19,8% в год. Ожидается, что в 2023 году глобальные расходы на робототехнику составят около $241,4 млрд.

Прогнозируется, что в 2020 году расходы на робототехнические системы составят $112,4 млрд, а расходы на беспилотники — $16,3 млрд. При этом более 60% от общего объёма расходов на беспилотники придётся на промышленные аппараты, использующиеся строительными предприятиями, коммунальными службами, а также в обрабатывающей промышленности.

Около $53,8 млрд будет потрачено на робототехнические системы для предприятий дискретного производства. Отраслями с наибольшим ростом закупок робототехнических систем станут оптовая и розничная торговля, здравоохранение и строительство.

Крупнейшим потребителем робототехнических систем в 2020 году останется Китай, совокупные расходы в котором составят около $46,9 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Международной федерации робототехники рассказали, что в 2019 году количество робототехнических систем, используемых в промышленности, сократилось с 422 тысяч до 421 тысячи. Сокращение парка промышленных роботов объясняется торговой напряжённостью между Китаем и США, приведшей к перераспределению производственных линий в 2019 году.

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